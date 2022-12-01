Гильермо дель Торо намерен экранизировать «Хребты безумия» Лавкрафта в технике стоп-моушн

По словам дель Торо, он задумал выпустить киноадаптацию «Хребтов безумия» между премьерами «Лабиринта Фавна» в 2006 году и «Багрового пика» в 2015 году. Однако проект оказался слишком амбициозным для того, чтобы быть реализованным тогда.