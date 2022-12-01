Гильермо дель Торо намерен экранизировать «Хребты безумия» Лавкрафта в технике стоп-моушн

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, известный по фильмам «Лабиринт Фавна» и «Форма воды», намерен экранизировать роман Говарда Филлипса Лавкрафта «Хребты безумия». Об этом он рассказал IndieWire.
По словам дель Торо, он задумал выпустить киноадаптацию «Хребтов безумия» между премьерами «Лабиринта Фавна» в 2006 году и «Багрового пика» в 2015 году. Однако проект оказался слишком амбициозным для того, чтобы быть реализованным тогда.
В книге Лавкрафта речь идет об антарктической экспедиции, обреченной на провал. Главный герой, доктор Уильям Дайер, рассказывает о собственном приключении на заснеженном континенте и чудовищах, пришедших на смену исчезнувшей цивилизации, которая некогда там существовала.
В новом интервью дель Торо поделился, что обсуждал возможность реализации его задумки в формате стоп-моушн с специалистом по видеоэффектам Филом Типпеттом, известным по «Звездным войнам», «Парку Юрского периода» и «Робокопу».
«Я сказал, что было бы идеально снять „Хребты безумия“ в стоп-моушне. Вы смотрите анимацию с большим восторгом, чем реальные съемки. Это почти гипнотический акт, и таким образом взаимоотношения с историей становятся более личными», — пояснил режиссер.
Дель Торо рассказал изданию, что при работе над «Пиноккио» вдохновлялся японской кукольной техникой бунраку. Он обращался с кукловодами, как с актерами, позволяя им импровизировать в кадре в момент действия.
Также на кинематографиста серьезно повлиял стоп-моушн-специалист Рэй Харрихаузен. «Нет такого стоп-моушн-аниматора, который не назвал бы Харрихаузена самым мощным. Но тематически и технически мы можем сделать сейчас гораздо больше», — отметил Дель Торо.