Вышел тизер-трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение звероботов»

Сюжет фильма развернется в 1994 году и станет продолжением «Бамблби», действие которого происходило в 1987-м. В «Трансформерах» покажут противостояние максималов и предаконов (потомков автоботов и десептиконов), принимающих форму механических зверей. Они будут сражаться друг с другом по всему земному шару — от Бруклина до Перу.