Вышел тизер-трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение звероботов»

Студия Paramount опубликовала дебютный тизер-трейлер фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Премьера состоится 9 июня 2023 года.
Сюжет фильма развернется в 1994 году и станет продолжением «Бамблби», действие которого происходило в 1987-м. В «Трансформерах» покажут противостояние максималов и предаконов (потомков автоботов и десептиконов), принимающих форму механических зверей. Они будут сражаться друг с другом по всему земному шару — от Бруклина до Перу.
В фильме также расскажут о происхождении автоботов на Земле и объяснят, почему Оптимус Прайм так решительно защищает голубую планету.
В «Трансформерах» снимаются Пит Дэвидсон («Король Стейтен-Айленда») и Мишель Йео («Все везде и сразу»), Доминик Фишбэк («Двойка»), Энтони Рамос («Гамильтон») и Луна Лорен Велес («Декстер»).
Режиссерское кресло занял Стивен Кейпл-мл. («Крид-2»). В качестве продюсера выступил автор первых пяти фильмов франшизы Майкл Бэй, а сценаристов — Джеймс Вандербилт («Зодиак») и Джоби Харольд («Меч короля Артура»).