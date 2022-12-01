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Рене Зеллвегер спродюсирует сериал «Raising Wild» для Apple TV+. В нем сыграет Синтия Эриво
Юлия Онодэра
Сегодня в 21:13

Американская актриса Рене Зеллвегер («Бриджит Джонс», «Джуди») и британская артистка Синтия Эриво («Гений», «Гарриет», «Ничего хорошего в отеле „Эль Рояль“») спродюсируют сериал «Raising Wild». Об этом сообщил Deadline.

Эриво сыграет в шоу главную роль — нейропсихолога, которую разыскивают за мошенничество, похищение и убийство. Триллер проследит историю героини, то ли ставшей жертвой заговора, то ли представляющей серьезную опасность для общества.

Сериал выйдет на стриминговой платформе Apple TV+. В его разработке будет участвовать студия MGM и компания Identity Media. Среди продюсеров проекта окажутся Дэмиан Киндлер и Эмбер Александер. Киндлер выступит шоураннером.

В данный момент сценарий «Raising Wild» находится на ранних стадиях разработки. Им занимается Александер. В продюсерской команде шоу также состоят Соломе Уилльямс, Стейси Левин, Стив Старк, Кармелла Казинелли и Энтони Мастромауро.

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Рене ЗеллвегерСинтия ЭривоБриджит ДжонсДэмиан Киндлер
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