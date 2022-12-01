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Netflix показал тизер документального проекта «Гарри и Меган» о герцоге и герцогине Сассекских
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:20

На ютьюб-канале Netflix появился трейлер документального проекта «Гарри и Меган», рассказывающего о герцоге и герцогине Сассекских. Когда фильм о принце и его супруге выйдет на платформе, пока не сообщается.

Ролик состоит из фотографий пары — как личных, так и опубликованных ранее снимков с официальных мероприятий, в которых Гарри и Меган приняли участие. Также в видео включены фрагменты интервью героев.

В них принц признается, что сделал все возможное, чтобы защитить свою семью, а его жена предлагает услышать историю об их романе и скандальном отказе от обязанностей в качестве членов королевской семьи из первых уст.

О том, что принц Гарри и Меган Маркл будут сотрудничать со стриминговой платформой Netflix, стало известно в сентябре 2020 года. Они пообещали выпускать документальные и художественные фильмы, сериалы и «вдохновляющие семейные программы».

Вскоре после этого появилась первая информация о том, что герцог и герцогиня Сассекские станут героями реалити-шоу. СМИ сообщали, что проект поможет паре рассказать подробнее об их благотворительной деятельности.

В мае 2022 года Page Six написал, что Netflix выпустит документальный сериал с элементами реалити-шоу в 2023 году или даже в конце 2022-го. Съемки шоу, по информации издания, состоялись в том числе дома у пары, а также в Нью-Йорке.

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