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Билли Айлиш, Дэвид Гетта и Imagine Dragons: фестиваль Sziget анонсировал первую волну артистов
Дарья Мельникова
Сегодня в 20:56

Крупнейший фестиваль Европы Sziget, который пройдет с 10 по 15 августа 2023 года в Будапеште, объявил имена первых участников лайнапа. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Хедлайнерами шестидневного марафона музыки станут Билли Айлиш, Дэвид Гетта, Florence and The Machine и Imagine Dragons.

Кроме них, на «Острове Свободы» выступят Сэм Фендер, Yungblud, Foals, Jamie xx, M83, Moderat, Frank Carter & The Rattlesnakes, Найл Хоран, Mimi Webb, Nothing But Thieves, Jungle By Night и многие другие. Организаторы обещают, что список будет постоянно пополняться.

На Sziget Сэм Фендер и Foals представят свой последний альбом «Life Is Yours», а французы M83 прервут длительную паузу в концертных выступлениях.

Шестидневные билеты на фестиваль уже доступны в продаже — от 325 евро (около 20 тыс. рублей). Билет дает возможность разместить палатку в базовом кемпинге на территории Sziget или забронировать улучшенный вариант.

Sziget проводится на острове Обуда в Будапеште с 1993 года. В 2021 году он собрал более 450 тыс. гостей из 100 стран. Музыкальная программа фестиваля варьируется от значимых имен международной поп- и рок-сцены до мировых звезд электронной музыки. Кроме того, на огромной территории Sziget можно услышать метал, фолк, джаз, блюз, альтернативу и даже классику.

В 2022-м на фестивале выступали Arctic Monkeys, Дуа Липа, Milky Chance, Джастин Бибер, Льюис Капальди, Stromae, Сэм Фендер, Холли Хамберстон, Стив Аоки, Нина Кравиц и другие.

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