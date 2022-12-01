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Союз журналистов России выступил против публикации личных данных иноагентов
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:04

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев высказался против публикации персональных данных иноагентов, таких как СНИЛС и ИНН, к которой с 1 декабря приступил Минюст. Об этом он заявил в беседе с радио «Говорит Москва».

По мнению Соловьева, этой мере потребуется дополнительная оценка юристов. Глава СЖР считает, что действия министерства не должны вредить людям, а также их профессиональной деятельности.

«Я против публикаций любых персональных данных, если это может навредить человеку, а тем более, если это может навредить работе профессионалов. Я не юрист, но это нужно оценить с точки зрения юриспруденции и с точки зрения закона о персональных данных», — пояснил он.

В России вступил в силу закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В соответствии с ним в стране появился единый реестр иноагентов. Попасть в него может любое российское или иностранное юридическое и физическое лицо, а также группа лиц, получающие иностранную поддержку или находящиеся «под иностранным влиянием».

В законе вводится понятие аффилированного с иностранными агентами физического лица. Таковым может быть учредитель, член, участник, руководитель либо работник компании, признанной иноагентом. На них ограничения для иноагентов не распространяются.

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