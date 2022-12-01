Минюст опубликовал единый реестр граждан и организаций, признанных в России иноагентами

Минюст опубликовал единый реестр граждан и организаций, признанных в России иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте министерства.
Теперь реестр включает в себя физических лиц, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации. Всего в документе 493 организации и гражданина.
«Учитывая, что законом предусмотрен ряд запретов для иностранных агентов, которыми в том числе могут быть физические лица, будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать таких лиц (дата рождения, ИНН, СНИЛС)», — заявили в министерстве.
В Минюсте подчеркнули, что теперь для граждан, впервые включенных в реестр, предусмотрена возможность выхода из реестра в упрощенном порядке. Решение будет принимать министр юстиции России или его заместитель.