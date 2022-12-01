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Минюст опубликовал единый реестр граждан и организаций, признанных в России иноагентами
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:40

Минюст опубликовал единый реестр граждан и организаций, признанных в России иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте министерства.

Теперь реестр включает в себя физических лиц, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации. Всего в документе 493 организации и гражданина.

«Учитывая, что законом предусмотрен ряд запретов для иностранных агентов, которыми в том числе могут быть физические лица, будут публиковаться данные, позволяющие безошибочно идентифицировать таких лиц (дата рождения, ИНН, СНИЛС)», — заявили в министерстве.

В Минюсте подчеркнули, что теперь для граждан, впервые включенных в реестр, предусмотрена возможность выхода из реестра в упрощенном порядке. Решение будет принимать министр юстиции России или его заместитель.

Госдума одобрила поправку к «закону Димы Яковлева» о едином реестре иноагентов 9 марта.

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