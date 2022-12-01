В оранжерее на ВДНХ пройдет концерт CHEBANOV. В программе: много лайва и импровизация со зрителями

У CHEBANOV более 65 млн прослушиваний на цифровых площадках. Он стал одним из немногих артистов, кому удалось получить право исполнять треки Андрея Губина. Его версия сингла «Ночь» попала в топ-чарты «Яндекс Музыки» и Spotify, а также в тренды TikTok. Клип на песню набрал более 1 млн просмотров.