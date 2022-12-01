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В оранжерее на ВДНХ пройдет концерт CHEBANOV. В программе: много лайва и импровизация со зрителями
Виктория Шанина
Сегодня в 17:02

В оранжерее павильона «Азербайджан» на ВДНХ состоится концерт музыканта и саундпродюсера CHEBANOV (настоящее имя — Иван Чебанов). Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

На выступлении прозвучат любимые песни в акустической версии под гитару, фортепьяно, кахон, перкуссию и контрабас. Также в программе: только живой вокал, импровизация со зрителями и уютная атмосфера.

У CHEBANOV более 65 млн прослушиваний на цифровых площадках. Он стал одним из немногих артистов, кому удалось получить право исполнять треки Андрея Губина. Его версия сингла «Ночь» попала в топ-чарты «Яндекс Музыки» и Spotify, а также в тренды TikTok. Клип на песню набрал более 1 млн просмотров.

Иван Чебанов участвовал в шоу «Голос», VK Fest и Big Love Show, получил приз «Выбор Муз-ТВ» и был номинантом премии Russian Music Box в категориях «Прорыв года» и «Креатив года». В 2022 году стал номинантом премии RU.TV «Кавер года» с треком «Ночь».

Концерт начнется 9 декабря в 20.00. В случае опоздания зрителям могут быть предложены места, отличные от указанной категории в билете. Приобрести билет можно на сайте «Афиши».

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Иван ЧебановАндрей Губин
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