В оранжерее на ВДНХ пройдет концерт CHEBANOV. В программе: много лайва и импровизация со зрителями

В оранжерее павильона «Азербайджан» на ВДНХ состоится концерт музыканта и саундпродюсера CHEBANOV (настоящее имя — Иван Чебанов). Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
На выступлении прозвучат любимые песни в акустической версии под гитару, фортепьяно, кахон, перкуссию и контрабас. Также в программе: только живой вокал, импровизация со зрителями и уютная атмосфера.
У CHEBANOV более 65 млн прослушиваний на цифровых площадках. Он стал одним из немногих артистов, кому удалось получить право исполнять треки Андрея Губина. Его версия сингла «Ночь» попала в топ-чарты «Яндекс Музыки» и Spotify, а также в тренды TikTok. Клип на песню набрал более 1 млн просмотров.
Иван Чебанов участвовал в шоу «Голос», VK Fest и Big Love Show, получил приз «Выбор Муз-ТВ» и был номинантом премии Russian Music Box в категориях «Прорыв года» и «Креатив года». В 2022 году стал номинантом премии RU.TV «Кавер года» с треком «Ночь».
Концерт начнется 9 декабря в 20.00. В случае опоздания зрителям могут быть предложены места, отличные от указанной категории в билете. Приобрести билет можно на сайте «Афиши».