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Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами в 2022 году
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:16

По итогам уходящего года Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами для проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU), который ежегодно оценивает этот показатель в мегаполисах планеты.

По данным центра, в этом году стоимость жизни резко возросла на 8,1% во всех 172 городах, которые изучали аналитики.

В прошлом году Нью-Йорк занимал шестое место, а Сингапур — второе. Тогда самым дорогим городом для жизни был признан Тель-Авив, который сейчас опустился на вторую строчку.

В рейтинге EIU также появилась Москва. Столица России за год поднялась на 59 позиций — с 96-го места на 37-е.

Цель исследования — определить стоимость жизни в крупных городах для сотрудников международных компаний. Для этого эксперты переводят местные цены в американские доллары. Следовательно, место в рейтинге зависит от обменного курса национальной валюты.

В докладе EIU подчеркивается, что изменение стоимости жизни для местных, зависящее от цен и зарплат, необязательно совпадает с изменением места мегаполисов в рейтинге, который ориентирован на сотрудников транснациональных предприятий.

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