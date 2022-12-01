Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами в 2022 году

По итогам уходящего года Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами для проживания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU), который ежегодно оценивает этот показатель в мегаполисах планеты.