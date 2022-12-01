Бывшего миллиардера Зиявудина Магомедова приговорили к 19 годам колонии по делу о крупных хищениях

Совладелец группы «Сумма», бывший миллиардер Зиявудин Магомедов приговорен к 19 годам колонии. Об этом сообщает корреспондет ТАСС.
Его брат, бывший член Совета Федерации Магомед Магомедов, получил 18 лет лишения свободы по тому же делу. Братья Магомедовы признаны виновными в создании преступного сообщества и хищениях на общую сумму 11 млрд рублей.
Вместе с тем суд удовлетворил иски к фигурантам дела на сумму 3,6 млрд рублей.
Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. По версии следствия, они совершали хищения на миллиарды рублей при проведении операций с землей, недвижимостью и оборудованием. Судебный процесс начался в декабре 2020 года.
Помимо братьев Магомедовых по делу обвиняются еще около 20 человек. Оглашение всего приговора займет несколько дней.