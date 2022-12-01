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На Малой сцене МАМТ с сольным концертом выступит оперная певица Ольга Гурякова
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:52

4 декабря на Малой сцене МАМТ состоится сольный концерт оперной певицы Ольги Гуряковой под названием «Ночь зефира». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В программе запланированы сочинения Энрике Гранадоса, Мануэля де Фальи, Шавье Монсальватже и Альберто Хинастеры, Михаила Глинки, Николая Метнера, Александра Даргомыжского, Рейнальдо Ана и Франческо Чилеа.

Аккомпанировать Гуряковой будет концертмейстер МАМТ Анна Рахман.

Певица вошла в оперную труппу МАМТ в 1995 году, дебютировав в роли Татьяны в постановке «Евгений Онегин». З свою карьеру она исполняла партии Таис («Таис»), Маргариты («Фауст»), Гориславы («Руслан и Людмила»), Мими («Богема»), Чио-Чио-сан («Мадам Баттерфляй»), Лизы («Пиковая дама») и многих других.

Узнать подробнее о концерте и приобрести билеты можно на «Афише».

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Альберто ХинастераМихаил ГлинкаАлександр ДаргомыжскийФранческо ЧилеаЕвгений Онегин
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