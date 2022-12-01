На Малой сцене МАМТ с сольным концертом выступит оперная певица Ольга Гурякова

Певица вошла в оперную труппу МАМТ в 1995 году, дебютировав в роли Татьяны в постановке «Евгений Онегин». З свою карьеру она исполняла партии Таис («Таис»), Маргариты («Фауст»), Гориславы («Руслан и Людмила»), Мими («Богема»), Чио-Чио-сан («Мадам Баттерфляй»), Лизы («Пиковая дама») и многих других.