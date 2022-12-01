Опрос: более 40% россиян зависимы от современных гаджетов и интернета

43% россиян считают себя зависимым от современных электронных девайсов, гаджетов и интернета. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрос сервиса вакансий Superjob.
Чаще всего на свою зависимость от гаджетов и интернета указывает молодежь. В этой возрастной группе так ответили более 50% респондентов.
Тем не менее больше половины россиян отрицают зависимость от гаджетов: 19% абсолютно уверены в этом, а 38% ответили, что скорее не зависят от своих девайсов.
Детокс от гаджетов и интернета устраивают чуть меньше половины (44%) опрошенных россиян: 18% делают это ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 9% — несколько раз в месяц, 7% — реже.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям