В России хотят запретить рекламу с не кириллическим алфавитом

Изменения хотят внести в закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе». В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект предлагается принять с целью «установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы».
Исключением являются указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.
«Проблема очищения литературного русского языка от избыточных заимствований постоянно обсуждается на всех уровнях органов власти. Принятие данного законопроекта позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной», — подчеркивается в пояснительной записке.
В сентябре в России вступил в силу закон о рекламе в интернете, который обязал компании маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения о ней в Роскомнадзор, а также указывать рекламодателей и сайт, содержащий информацию.