Реклама
Новости
В России хотят запретить рекламу с не кириллическим алфавитом
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:18

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить использовать в рекламе не кириллический алфавит. Об этом пишут РИА «Новости».

Изменения хотят внести в закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе». В пояснительной записке подчеркивается, что законопроект предлагается принять с целью «установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не на графической основе кириллицы».

Исключением являются указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию.

«Проблема очищения литературного русского языка от избыточных заимствований постоянно обсуждается на всех уровнях органов власти. Принятие данного законопроекта позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной», — подчеркивается в пояснительной записке.

В сентябре в России вступил в силу закон о рекламе в интернете, который обязал компании маркировать все виды интернет-рекламы и подавать сведения о ней в Роскомнадзор, а также указывать рекламодателей и сайт, содержащий информацию.

расскажите друзьям
теги
ГосдумаРоскомнадзор
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»