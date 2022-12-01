«Аэрофлот» увеличит число рейсов из Москвы в Бангкок и на Пхукет

Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует увеличить частоту перелетов из Москвы в тайскую столицу Бангкок и на курортный остров Пхукет. Об этом посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават сообщил РИА «Новости».
В Бангкок количество рейсов в неделю увеличится с семи до 21, на Пхукет — с 14 до 20 полетов в неделю.
«Мы считаем, что увеличение объема туристического потока пойдет на пользу местным производителям, а также повысит уровень контактов между людьми и взаимопонимания между нашими странами, что откроет новые возможности для сотрудничества в различных областях», — сказал Вонгсинсават.
Он напомнил, что ранее российские авиакомпании возобновили прямые рейсы в Таиланд, как регулярные, так и чартерные. Самолетами «Аэрофлота», S7 и Azur Air можно добраться до страны из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Уфы и Владивостока.