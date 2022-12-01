«Яндекс» начал продавать остатки товаров со складов IKEA в России

Онлайн-магазин планирует продать 20 млн товаров. Они будут постепенно появляться на «Яндекс Маркете».
«Маркет заранее подготовился к повышенной нагрузке: сервис будет работать в обычном режиме — без электронных очередей или записи», — сообщила пресс-служба.
Чтобы товары достались как можно большему числу желающих, пользователям на первом этапе будет доступно ограниченное количество товаров к заказу. Сколько именно товаров IKEA можно положить в корзину, не уточняется.
Заказать доставку пока можно только в Москву и Петербург, позже географию обещают расширить. Помимо доставки на дом, есть опция получения заказа в пункте выдачи.
В ноябре стало известно, что «Яндекс Маркет» договорился о выкупе всей оставшейся в России продукции IKEA. Маркетплейс заявил, что цены будут «привлекательные», но обещает оставить их на прежнем уровне.