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«Яндекс» начал продавать остатки товаров со складов IKEA в России
Виктория Шанина
Сегодня в 13:02

Маркетплейс «Яндекс Маркет» объявил о старте продаж всех остатков шведского производителя товаров для дома IKEA на складах в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

Онлайн-магазин планирует продать 20 млн товаров. Они будут постепенно появляться на «Яндекс Маркете».

«Маркет заранее подготовился к повышенной нагрузке: сервис будет работать в обычном режиме — без электронных очередей или записи», — сообщила пресс-служба.

Чтобы товары достались как можно большему числу желающих, пользователям на первом этапе будет доступно ограниченное количество товаров к заказу. Сколько именно товаров IKEA можно положить в корзину, не уточняется.

Заказать доставку пока можно только в Москву и Петербург, позже географию обещают расширить. Помимо доставки на дом, есть опция получения заказа в пункте выдачи.

В ноябре стало известно, что «Яндекс Маркет» договорился о выкупе всей оставшейся в России продукции IKEA. Маркетплейс заявил, что цены будут «привлекательные», но обещает оставить их на прежнем уровне.

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