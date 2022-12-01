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Арт-объект в Петербурге за 3 млн рублей нашли на китайском маркетплейсе в 10 раз дешевле
Виктория Шанина
Сегодня в 12:17

У станции метро «Проспект Просвещения» в Петербурге установили арт-объект «Шар». Точно такой же пользователи соцсетей нашли на маркетплейсе «Алибаба» и предположили, что конструкция обошлась городу в 10 раз дешевле, пишет «Подъем».

Скульптура заявлена как эксклюзивный арт-объект стоимостью 3 млн рублей. При этом на «Алибаба» точно такая же стоит всего 300 тыс. рублей.

Власти города отрицают, что заказали конструкцию на китайском сайте.

«Это, конечно же, неправда. В Китае есть дешевые реплики буквально всего. Есть техника, которая выглядит точь в точь как брендовая, но по качеству гораздо хуже. Органы власти при проведении закупок по закону не пользуются „Алибаба“ и прочими китайскими маркетплейсами», — заявили «Подъему» в администрации выборгского района.

Цену «Шара» определяли на основе коммерческих предложений трех компании, добавили в администрации.

«Стоимость скульптуры в сметной документации к проекту определена проектировщиком в 2021 г. и составляет 2 млн 240 тыс. руб. Цена была актуализирована в апреле 2022 г. После получения 3 ответов от поставщиков, средняя цена составила 3 млн 202 тыс.», — сказал собеседник издания.

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