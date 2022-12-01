Арт-объект в Петербурге за 3 млн рублей нашли на китайском маркетплейсе в 10 раз дешевле

«Это, конечно же, неправда. В Китае есть дешевые реплики буквально всего. Есть техника, которая выглядит точь в точь как брендовая, но по качеству гораздо хуже. Органы власти при проведении закупок по закону не пользуются „Алибаба“ и прочими китайскими маркетплейсами», — заявили «Подъему» в администрации выборгского района.