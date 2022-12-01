В России второй раз за год выросли тарифы на ЖКХ

Однако в сентябре Минэкономразвитися анонсировало проведение второй за год индексации тарифов на ЖКХ. Тогда же сообщалось, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля. Решение объяснили необходимостью обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.