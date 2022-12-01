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В России второй раз за год выросли тарифы на ЖКХ
Виктория Шанина
Сегодня в 10:45

С 1 декабря в России увеличиваются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение составил 9%, пишет РБК.

Повышение тарифов на ЖКХ обычно происходит в России один раз в год, в июле. Кроме того, ранее устанавливались различные предельные индексы. С 1 июля 2022 года рост тарифов составил в среднем 4%.

Однако в сентябре Минэкономразвитися анонсировало проведение второй за год индексации тарифов на ЖКХ. Тогда же сообщалось, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц вырастет на 324 рубля. Решение объяснили необходимостью обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения», — сказали в министерстве.

Предполагается, что 1 декабря пройдет индексация, запланированная на 1 июля 2023 года. Соответственно следующее повышение тарифов на ЖКХ в России должно состояться только в июле 2024-го.

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