Опубликован ранее не издававшийся трек Motörhead «Bullet in Your Brain»

Расширенное издание получит имя «Bad Magic: Seriously Bad Magic». Выпуск альбома намечен на 24 февраля 2023 года. Помимо «Bullet in Your Brain» в него войдет другой ранее не издававшийся трек, чье название не раскрывается, а также одно из последних интервью Лемми Килмистера. Его заглавие — «War, Love, Death and Injustice» (в переводе с английского — «Война, любовь, смерть и несправедливость»).