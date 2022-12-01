Опубликован ранее не издававшийся трек Motörhead «Bullet in Your Brain»

Музыкальный лейбл Silver Lining опубликовал ранее не издававшуюся песню английской хэви-метал-группы Motörhead «Bullet in Your Brain». Ее можно послушать здесь.
Трек войдет в расширенную версию альбома «Bad Magic» — он увидел свет в августе 2015 года и стал для коллектива финальным: спустя пять месяцев после релиза лидер Motörhead Лемми Килмистер скончался от рака.
Silver Lining также показал видео на композицию. В его основе — архивные кадры, на которых Лемми и последний состав группы работают над записью «Bad Magic» в студии.
Расширенное издание получит имя «Bad Magic: Seriously Bad Magic». Выпуск альбома намечен на 24 февраля 2023 года. Помимо «Bullet in Your Brain» в него войдет другой ранее не издававшийся трек, чье название не раскрывается, а также одно из последних интервью Лемми Килмистера. Его заглавие — «War, Love, Death and Injustice» (в переводе с английского — «Война, любовь, смерть и несправедливость»).