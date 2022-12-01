Роберт де Ниро снимется в новом триллере Netflix «Нулевой день»

Американский актер Роберт де Ниро сыграет главную роль в сериале «Нулевой день» («Zero day») от Netflix. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.
Детали сюжета пока держатся в тайне. Известно, что это будет политический триллер, в котором де Ниро сыграет одного из бывших президентов США.
Вероятно, картина будет связана с кибератаками. Термином «zero day» как правило обозначают неустраненные уязвимости и вредоносные программы, от которых еще нет защитных механизмов.
Сценаристы и исполнительные продюсеры сериала — Эрик Ньюман (неоднократно работал с Netflix, в частности, над лентами «Нарко», «Реальная история», «Проект „Сила“») и Ной Оппенхайм (сценарист «Бегущего в лабиринте» и фильма «Дивергент, глава 3: За стеной»).
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