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Роберт де Ниро снимется в новом триллере Netflix «Нулевой день»
Виктория Шанина
Сегодня в 10:24

Американский актер Роберт де Ниро сыграет главную роль в сериале «Нулевой день» («Zero day») от Netflix. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Детали сюжета пока держатся в тайне. Известно, что это будет политический триллер, в котором де Ниро сыграет одного из бывших президентов США.

Вероятно, картина будет связана с кибератаками. Термином «zero day» как правило обозначают неустраненные уязвимости и вредоносные программы, от которых еще нет защитных механизмов.

Сценаристы и исполнительные продюсеры сериала — Эрик Ньюман (неоднократно работал с Netflix, в частности, над лентами «Нарко», «Реальная история», «Проект „Сила“») и Ной Оппенхайм (сценарист «Бегущего в лабиринте» и фильма «Дивергент, глава 3: За стеной»).

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