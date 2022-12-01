Илон Маск и Тим Кук встретились в штаб-квартире Apple. Twitter ну удалят из App Store

Ранее Маск, узнав о планах Apple удалить Twitter своего онлайн-магазина приложений, обвинил компанию в «подавлении свободы слова». Он пообещал опубликовать документы, подтверждающие его заявление. Будут ли они опубликованы с учетом беседы Илона Маска и Тима Кука, неизвестно.