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Илон Маск и Тим Кук встретились в штаб-квартире Apple. Twitter ну удалят из App Store
Виктория Шанина
Сегодня в 08:13

Владелец Twitter Илон Маск сообщил, что Apple не намерена удалять приложение соцсети из App Store. Об этом бизнесмен сообщил в своем аккаунте.

Маск встретился с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании. По его словам, они провели «хорошую беседу».

«Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не рассматривала такой вариант», — написал Илон Маск.

Спасибо Тиму Куку за то, что показал мне красивую штаб-квартиру Apple

Ранее Маск, узнав о планах Apple удалить Twitter своего онлайн-магазина приложений, обвинил компанию в «подавлении свободы слова». Он пообещал опубликовать документы, подтверждающие его заявление. Будут ли они опубликованы с учетом беседы Илона Маска и Тима Кука, неизвестно.

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Илон МаскТим Кук
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