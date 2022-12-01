Илон Маск и Тим Кук встретились в штаб-квартире Apple. Twitter ну удалят из App Store

Маск встретился с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком в штаб-квартире компании. По его словам, они провели «хорошую беседу».
«Среди прочего, мы разрешили недоразумение по поводу возможного удаления Twitter из App Store. Тим ясно дал понять, что Apple никогда не рассматривала такой вариант», — написал Илон Маск.
Спасибо Тиму Куку за то, что показал мне красивую штаб-квартиру Apple
Ранее Маск, узнав о планах Apple удалить Twitter своего онлайн-магазина приложений, обвинил компанию в «подавлении свободы слова». Он пообещал опубликовать документы, подтверждающие его заявление. Будут ли они опубликованы с учетом беседы Илона Маска и Тима Кука, неизвестно.
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