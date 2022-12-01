Beabadoobee исполнила ранее неизданный трек на шоу Tiny Desk Concert

Филиппино-британская певица Beabadoobee исполнила ранее неизданный трек под названием «Glue» на шоу Tiny Desk Concert — его выпуски можно найти на ютьюб-канале NPR Music.
Девушка сыграла в эфире проекта четыре своих песни. Помимо «Glue», в плейлист мини-концерта вошли «Set You Soon», «Perfect Pair» и «Ripples». Все три композиции ранее появлялись во втором студийном альбоме артистки «Beatopia».
«Glue» же, как рассказала Beabadoobee, была написана лишь в прошлом месяце. По словам певицы, трек стал «по-настоящему особенным» для нее. В нем Беатрис Лаус (это настоящее имя Beabadoobee) поет о том, как встретила свою любовь.
В записи шоу вместе с самой артисткой приняли участие инструменталисты Джейкоб Бугден, Кристин Крута, Эрика Свинделл и Бобби Хект.
Альбом «Beatopia» вышел в июле. Он состоял из 14 песен, в которых, по словам Rolling Stone, Beabadoobee «расширяет свое звучание и глубже проникает в свои чувства». Предыдущая, дебютная пластинка Beabadoobee вышла в 2020 году. «Афиша Daily» рассказывала о релизе.