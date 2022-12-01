Beabadoobee исполнила ранее неизданный трек на шоу Tiny Desk Concert

«Glue» же, как рассказала Beabadoobee, была написана лишь в прошлом месяце. По словам певицы, трек стал «по-настоящему особенным» для нее. В нем Беатрис Лаус (это настоящее имя Beabadoobee) поет о том, как встретила свою любовь.