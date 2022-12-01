Правительство утвердило обязательную маркировку жидкостей для вейпов

Правительство России постановило, что жидкости для вейпов и одноразовых паровых устройств должны быть обязательно промаркированы начиная с 15 декабря. Об этом стало известно из документа, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно постановлению, маркировка будет введена как для жидкостей, содержащих никотин, так и не содержащих. Речь идет о картриджах и капсулах для электронных систем доставке никотина, а также об одноразовых электронных сигаретах.
Соответствующие товары будут зарегистрированы в информационной системе мониторинга. После 1 апреля 2023 года розничная продажа маркированной продукции станет возможной только при передаче в систему сведений о продажах.
В январе в Госдуму внесли законопроект о полном запрете вейпов и электронных сигарет. Это произошло после смерти 12-летнего мальчика в Бийске — он скончался, как изначально предполагало следствие, после курения вейпа. В действительности ребенок умер из‑за отравления угарным газом из печи.
Уже в феврале в России начался эксперимент по маркировке электронных сигарет и никотиносодержащих жидкостей для них. В июле Минпромторг высказался против полного запрета подобной продукции во избежание формирования черного рынка.