Airbus начал разработку полностью водородного двигателя для самолетов

«Топливные элементы — это потенциальное решение, которое поможет нам достичь нашей цели по нулевому уровню выбросов, и мы сосредоточены на разработке и тестировании этой технологии, чтобы понять, осуществима ли она и жизнеспособна ли она для ввода в эксплуатацию самолета с нулевым уровнем выбросов в 2035 году», — заявил вице-президент Airbus Гленн Ллевелин.