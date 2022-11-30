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Airbus начал разработку полностью водородного двигателя для самолетов
Юлия Онодэра
Сегодня в 00:14

Концерн Airbus начал разработку полностью водородного двигателя для самолетов, которые будут выпущены в 2035 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Тестовые полеты с использованием новых двигателей на топливных элементах запланированы на «середину декады», рассказали в Airbus. В них будет участвовать демонстрационная модель самолета типа ZEROe.

Пока компания адаптирует разработку к самолету A380 MSN 1 — его же ранее использовали для полетов на экспериментальном «экологичном топливе».

«Топливные элементы — это потенциальное решение, которое поможет нам достичь нашей цели по нулевому уровню выбросов, и мы сосредоточены на разработке и тестировании этой технологии, чтобы понять, осуществима ли она и жизнеспособна ли она для ввода в эксплуатацию самолета с нулевым уровнем выбросов в 2035 году», — заявил вице-президент Airbus Гленн Ллевелин.

Разработка самого самолета с нулевым уровнем выбросом, по его словам, начнется в 2027–2028 годах.

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