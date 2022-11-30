Звезда «Игры в кальмара» Ли Чжон Чжэ поделился отрывком из своего режиссерского дебюта

В отрывке Пхен Хо прибывает в гранд-отель «Вашингтон», где остановились южнокорейские президент и экс-президент, военный диктатор Чон Ду Хван. На улице проходят протесты, люди держат плакаты «Мы ​​хотим демократии», «Чун — дьявол» и «Чун — не наш президент» и требуют выгнать бывшего главу страны. Протестующие поднимают чучело над толпой и поджигают его, когда Пхен Хо входит в здание и встречается с начальником внутреннего отдела Ким Чон До, который отчитывает героя за то, что толпа не разогнана.