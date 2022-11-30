Звезда «Игры в кальмара» Ли Чжон Чжэ поделился отрывком из своего режиссерского дебюта

Южнокорейский актер Ли Чжон Чжэ сыграл главную роль в своем режиссерском дебюте — шпионском триллере «Охота». Отрывком из картины поделилось издание Collider.
Чон Чжэ играет начальника иностранного подразделения КЦРУ по имени Пак Пхен Хо, которому поручено найти шпиона в рядах правительства Южной Кореи после того, как высокопоставленный северокорейский чиновник попросил убежища. Действия «Охоты» разворачивается в 1980-х годах.
В отрывке Пхен Хо прибывает в гранд-отель «Вашингтон», где остановились южнокорейские президент и экс-президент, военный диктатор Чон Ду Хван. На улице проходят протесты, люди держат плакаты «Мы хотим демократии», «Чун — дьявол» и «Чун — не наш президент» и требуют выгнать бывшего главу страны. Протестующие поднимают чучело над толпой и поджигают его, когда Пхен Хо входит в здание и встречается с начальником внутреннего отдела Ким Чон До, который отчитывает героя за то, что толпа не разогнана.
Пхену Хо и Чону До поручено проверить подразделения друг друга на наличие шпиона, известного как Донглим, после утечки, которая угрожает национальной безопасности. Двое служащих поначалу становятся советниками, поскольку оба пытаются выследить шпиона, и вскоре, когда поиски становятся все более безрезультатными, дело доходит до взаимных обвинений.
Премьера «Охоты» состоялась в августе 2022 года в Южной Корее. В мировой прокат фильм выйдет 2 декабря.