Смотрим трейлер фильма о медведе, который объелся наркотиков

«Все мои фильмы зачастую о неудачниках. Если вы встретите медведя, находящегося под кокаином, то ваше самомнения и положение в обществе не имеет никакого значения, потому что в этой ситуации вы неудачник. Это открывает пространство для большой комедии и моря удовольствия», — объяснила Бэнкс, почему захотела экранизовать эту историю. Она снимала «Идеальный голос-2» и «Ангелы Чарли».