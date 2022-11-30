Смотрим трейлер фильма о медведе, который объелся наркотиков

Universal Pictures поделилась трейлером «Кокаинового медведя» — комедийного триллера о животном, которое объелось наркотиками. Картина, основанная на реальных событиях, выйдет 24 февраля 2023 года.
Режиссер Элизабет Бэнкс вдохновилась реальными событиями 1985 года. Картина рассказывает о диком медведе, который проглатывает огромное количество кокаина после крушения самолета наркоторговцев. В лесу с животным, жаждущим крови, встретятся полицейские, преступники, подростки и туристы.
«Все мои фильмы зачастую о неудачниках. Если вы встретите медведя, находящегося под кокаином, то ваше самомнения и положение в обществе не имеет никакого значения, потому что в этой ситуации вы неудачник. Это открывает пространство для большой комедии и моря удовольствия», — объяснила Бэнкс, почему захотела экранизовать эту историю. Она снимала «Идеальный голос-2» и «Ангелы Чарли».
В триллере снялись Рэй Лиотта, Кери Рассел, Олден Эренрайк, Марго Мартиндейл и Кристофер Хивью. Лиотта умер в мае, поэтому «Кокаиновый медведь» — последний проект в его фильмографии.