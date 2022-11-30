New/Open Showcase Festival завершил прием заявок на участие

«Одна из подавших заявку групп собирается сделать комикс из новелл, каждой из которых соответствует песня в также выпущенном на деньги гранта EP. Другой коллектив планирует провести серию вечеринок с релизами, чтобы привлечь внимание к новым песням малоизвестных или совсем недавно существующих групп», — добавили они.