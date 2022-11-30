New/Open Showcase Festival завершил прием заявок на участие

Музыкальная конференция и шоукейс актуальной музыки New/Open Showcase Festival, созданный командой Ural Music Night, завершил прием заявок. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.
Они сообщили, что на участие в New/Open в 2022 году претендовали группы из 56 городов, причем не только российских. Фестиваль получил заявку от музыкантов из норвежского города Тромсе.
Из всех кандидатов экспертный совет выберет 30 победителей. Они поборются за гранты до 300 тыс. рублей на реализацию музыкальных проектов. Общий фонд грантов составит 1,5 млн рублей.
Больше всего заявок отправили из Москвы, Екатеринбурга и Петербурга. «Основная часть проектов касается записи альбома или съемки клипа, однако есть и более неожиданные решения», — отметили представители New/Open.
«Одна из подавших заявку групп собирается сделать комикс из новелл, каждой из которых соответствует песня в также выпущенном на деньги гранта EP. Другой коллектив планирует провести серию вечеринок с релизами, чтобы привлечь внимание к новым песням малоизвестных или совсем недавно существующих групп», — добавили они.