В Калининградской области рекомендовали вернуться к ношению масок в людных местах

«Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ за неделю увеличился на 14% и составил 52,8 на 10 тысяч. За медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратился 5381 человек, в том числе 3054 ребенка в возрасте до 14 лет. Наибольшее увеличение интенсивного показателя заболеваемости отмечено в возрастной группе 7–14 лет — на 61,6%», — поделились данными в ведомстве.