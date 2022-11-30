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В Калининградской области рекомендовали вернуться к ношению масок в людных местах
Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:48

Жителям Калининградской области рекомендовали вернуться к ношению масок в общественных местах из‑за роста заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом. Об этом сообщается в телеграм-канале управления Роспотребнадзора по региону.

«Интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ за неделю увеличился на 14% и составил 52,8 на 10 тысяч. За медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания обратился 5381 человек, в том числе 3054 ребенка в возрасте до 14 лет. Наибольшее увеличение интенсивного показателя заболеваемости отмечено в возрастной группе 7–14 лет — на 61,6%», — поделились данными в ведомстве.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу «имеет признаки ухудшения», коэффициент распространения вырос. Калининградцам также рекомендуют мыть руки и обрабатывать их антисептиком, чаще проветривать помещения и одеваться по погоде.

Масочный режим в Калининградской области отменили 31 мая. Он действовал на территории области с 12 мая 2020 года.

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