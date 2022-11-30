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Канье Уэст заявил, что задолжал 50 млн долларов налогов
Денис Ламехов
Сегодня в 18:19

Американский рэпер, дизайнер и предприниматель Канье Уэст в беседе с американским блогером и подкастером Тимом Пулом заявил, что задолжал налогов на сумму 50 млн долларов. Запись разговора цитирует NME.

Канье уточнил, что в результате столкнулся с блокировкой четырех счетов общим объемом в 75 млн долларов. «Сегодня с утра они [специалисты финансовой службы] заявили мне: „Ты сильно задолжал по налогам“. У меня заняло шесть часов, чтобы понять, насколько сильно».

Музыкант заявил, что он «очевидно, не самый финансово грамотный человек». Ему пришлось консультироваться с несколькими топ-менеджерами в финансовой сфере, чтобы разобраться в ситуации. «Сейчас мне предстоит научиться считать деньги. Раньше я будто и не знал, куда их вложить», — сообщил Канье Уэст.

Кроме него в студии присутствовали ультраконсервативные блогеры Ник Фуэнтес (вместе с ним музыкант накануне присутствовал на обеде с участием Дональда Трампа; последний после шквала критики заявил, что не знал о намерении Фуэнтеса быть на мероприятии) и Майло Яннопулос.

Вскоре после того как обсуждение коснулось антисемитских высказываний Канье Уэста, тот покинул студию. Фуэнтес и Яннопулос продолжили участие в записи подкаста.

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