Канье Уэст заявил, что задолжал 50 млн долларов налогов

Музыкант заявил, что он «очевидно, не самый финансово грамотный человек». Ему пришлось консультироваться с несколькими топ-менеджерами в финансовой сфере, чтобы разобраться в ситуации. «Сейчас мне предстоит научиться считать деньги. Раньше я будто и не знал, куда их вложить», — сообщил Канье Уэст.