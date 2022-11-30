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В «Крокус ЭКСПО» пройдет выставка-пристройство кошек из Центра реабилитации «Юна»
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:43

3 и 4 декабря в МВЦ «Крокус ЭКСПО» состоится выставка-пристройство кошек из приюта от Центра «Юна». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Выставка пройдет в рамках международной выставки кошек Winter cat show. На ней своих хозяев будут ждать более 60 питомцев. Все они привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с выставки.

Для того чтобы стать хозяином, нужно будет ответить на несколько вопросов зоопсихолога Центра и подписать договор об ответственном содержании будущего питомца. При себе необходимо иметь паспорт и переноску.

Помимо этого, гостей будет ждать благотворительный маркет с товарами для питомцев. Центр «Юна» подготовил специальную коллекцию новогодних открыток в поддержку пожилым людям и инвалидам, находящимся под опекой фонда «Старость в радость».

Сам фонд представил список своих подопечных, кому можно отправить эту самую открытку с пожеланиями к Новому Году. Потребуется лишь купить ее, написать поздравление и оплатить стоимость почтовой пересылки.

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