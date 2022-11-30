Реклама
Новости
«Ведомости»: 58% опрошенных россиян заявили о страхе увольнений из‑за искусственного интеллекта
Денис Ламехов
Сегодня в 17:06

Газета «Ведомости» опубликовала результаты опроса, проводившегося платформой GeekBrains и посвященного восприятию искусственного интеллекта.

Согласно исследованию, более половины опрошенных россиян (58%) видят в развитии этой технологии сокращение рабочих мест. Полностью доверяют ИИ лишь 14% респондентов.

В том, что их профессии могут полностью исчезнуть, уверены 11% респондентов, а в том, что ИИ сможет частично перенять их функционал, — 46% из них.

Среди считающих так:

— 55% переводчиков;
— 51% работников сферы обслуживания;
— 46% банковских служащих;
— 41% бухгалтеров;
— 40% рабочих на производствах;
— 37% водителей;
— 31% курьеров;
— 28% финансовых консультантов;
— 21% аудиторов.

Опрошенные россияне также считают, что государство должно принимать активное участие в развитии искусственного интеллекта. В настоящий момент, по данным исследования, в этом лучше всего преуспевают США (31%), Япония (27%) и Китай (19%). Россия занимает четвертую позицию (9%).

В исследовании приняли участие более двух тысяч респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»