«Ведомости»: 58% опрошенных россиян заявили о страхе увольнений из‑за искусственного интеллекта

Газета «Ведомости» опубликовала результаты опроса, проводившегося платформой GeekBrains и посвященного восприятию искусственного интеллекта.
Согласно исследованию, более половины опрошенных россиян (58%) видят в развитии этой технологии сокращение рабочих мест. Полностью доверяют ИИ лишь 14% респондентов.
В том, что их профессии могут полностью исчезнуть, уверены 11% респондентов, а в том, что ИИ сможет частично перенять их функционал, — 46% из них.
Среди считающих так:
— 55% переводчиков;
— 51% работников сферы обслуживания;
— 46% банковских служащих;
— 41% бухгалтеров;
— 40% рабочих на производствах;
— 37% водителей;
— 31% курьеров;
— 28% финансовых консультантов;
— 21% аудиторов.
Опрошенные россияне также считают, что государство должно принимать активное участие в развитии искусственного интеллекта. В настоящий момент, по данным исследования, в этом лучше всего преуспевают США (31%), Япония (27%) и Китай (19%). Россия занимает четвертую позицию (9%).
В исследовании приняли участие более двух тысяч респондентов по всей России в возрасте от 18 до 55 лет.