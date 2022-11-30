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Минкультуры поддержит фильмы о «деградации Европы» и «миротворческой миссии России»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:58

Министерство культуры России утвердило список приоритетных тем для фильмов, которые получат государственную поддержку в 2023 году. Об этом ведомство сообщило РБК.

В перечень вошли темы:

  • «Неоколониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира»;
  • «Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтеры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории»;
  • «Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России»;
  • «Формирование жизненных ценностей и ориентиров на этапе взросления. Дезориентация в общественном пространстве, перенасыщение информации, формирование собственного мышления»;
  • «Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции».

В Минкультуры отметили, что некоторые из тем установлены для исполнения ряда указов российского президента, в том числе «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства», «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий» и «О проведении в Российской Федерации года педагога и наставника».

«В современных реалиях мы считаем необходимым сделать акцент также на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров», — заявила глава ведомства Ольга Любимова.

Минкультуры в следующем году также поддержит фильмы о семье и детях, российской науке, «историях сильных личностей современной России», развитии Дальнего Востока и Арктики, «мотивации молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей» и «духовно-нравственном, патриотическом воспитании граждан России».

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Ольга Любимова
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