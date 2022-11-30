Минкультуры поддержит фильмы о «деградации Европы» и «миротворческой миссии России»

Министерство культуры России утвердило список приоритетных тем для фильмов, которые получат государственную поддержку в 2023 году. Об этом ведомство сообщило РБК.
В перечень вошли темы:
- «Неоколониальная политика стран англо-саксонского мира. Деградация Европы. Формирование многополярного мира»;
- «Популяризация службы в Вооруженных силах России. Единение общества вокруг поддержки армии (фронтовые бригады, добровольцы, волонтеры). Усиление статуса профессии военного на примерах исторических событий и новой истории»;
- «Историческое кино. Уроки истории, уроки памяти. Противодействие попыткам фальсификации истории. Миротворческая миссия России»;
- «Формирование жизненных ценностей и ориентиров на этапе взросления. Дезориентация в общественном пространстве, перенасыщение информации, формирование собственного мышления»;
- «Противодействие современным проявлениям идеологии нацизма и фашизма. Популяризация героизма и самоотверженности российских воинов в ходе специальной военной операции».
В Минкультуры отметили, что некоторые из тем установлены для исполнения ряда указов российского президента, в том числе «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства», «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий» и «О проведении в Российской Федерации года педагога и наставника».
«В современных реалиях мы считаем необходимым сделать акцент также на противодействии попыткам фальсификации истории и современным проявлениям идеологии нацизма, говорить о героизме и самоотверженности российских воинов в ходе спецоперации, работе фронтовых бригад и волонтеров», — заявила глава ведомства Ольга Любимова.
Минкультуры в следующем году также поддержит фильмы о семье и детях, российской науке, «историях сильных личностей современной России», развитии Дальнего Востока и Арктики, «мотивации молодежи к освоению рабочих и инженерных специальностей» и «духовно-нравственном, патриотическом воспитании граждан России».