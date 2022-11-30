Минкультуры поддержит фильмы о «деградации Европы» и «миротворческой миссии России»

В Минкультуры отметили, что некоторые из тем установлены для исполнения ряда указов российского президента, в том числе «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства», «Об объявлении в Российской Федерации десятилетия науки и технологий» и «О проведении в Российской Федерации года педагога и наставника».