Путин поручил проиндексировать зарплату бюджетников

В июле этого года Минпромторг заявил о планах направить 1,006 трлн рублей на индексацию зарплат работникам бюджетной сферы в ближайшие три года. Согласно этому, в 2023 году оклады бюджетников должны вырасти на 104,7 млрд рублей, в 2024 году — на 359 млрд, а в 2025 году — на 541,7 млрд.