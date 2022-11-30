Путин поручил проиндексировать зарплату бюджетников

Президент Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
Путин заметил, что в этом году страна столкнулась с инфляцией. «Цены заметно выросли и <…> зарплата по экономике в целом тоже хотя бы номинально, но прибавляется. Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников», — сказал он.
Президент также заявил о необходимости выделить финансовую помощь регионам, которые «действительно нуждаются в этой помощи».
В июле этого года Минпромторг заявил о планах направить 1,006 трлн рублей на индексацию зарплат работникам бюджетной сферы в ближайшие три года. Согласно этому, в 2023 году оклады бюджетников должны вырасти на 104,7 млрд рублей, в 2024 году — на 359 млрд, а в 2025 году — на 541,7 млрд.