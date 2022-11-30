Движение Just Stop Oil допустило переход к более жестким акциям. Например, к разрезанию картин ножом

Активист движения Just Stop Oil Алекс Де Кониг, часто дающий комментарии в СМИ от имени протестной группы, допустил, что ее участники перейдут к более жестким акциям. Его цитирует Sky News.
Just Stop Oil выступает против разработки новых месторождений нефти и газа. Сторонники движения обливали томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога и «Девушку с жемчужной сережкой» Вермеера (картины экспонировались под стеклом и не пострадали), кидали торты в лицо восковой фигуры Карла III в музее мадам Тюссо, а также проводили еще множество акций. Например, приклеивали себя к асфальтовому полотну автотрасс и заливали витрины люксовых магазинов краской.
Эти примеры уже обозначили эскалацию в действиях Just Stop Oil, заявил Де Кониг. Говоря о будущих акциях, он упомянул суфражисток, которые резали ножом выставленные в музеях полотна художников.
Один из самых известных случаев связан с именем Мэри Ричардсон — она изрезала мясницким ножом картину Диего Веласкеса «Венера с зеркалом» в лондонской Национальной галерее, протестуя таким образом против ареста своей соратницы Эммелин Панкхерст.
Де Кониг заявил, что активисты могут последовать их примеру. Когда корреспондент Sky News напрямую спросил его, будут ли акции включать в себя подобные атаки на музейные работы, он ответил: «Потенциально дело может дойти до этого однажды в будущем, да».
При этом, по словам представителя группы, ее сторонники «не хотят делать подобные вещи». «Если ситуация должна будет обостриться, мы будем черпать вдохновение в действиях успешных активистских движений прошлого и сделаем все, что в наших силах», — добавил он.
Активистов «не пугает потенциальное тюремное заключение», заявил Де Кониг. «По крайней мере, в тюрьме положены трехразовое питание, кров и вода. Кто знает, будет ли это у миллионов людей по всему миру через 20 лет», — сказал он, отсылая к возможной экологической катастрофе, связанной с изменениями климата.
Кроме Just Stop Oil, в последнее время известность получили еще несколько подобных движений по всему миру. Это Letzte Generation (в переводе с немецкого «Последнее поколение»), Stopp Oljeletinga! (в переводе с норвежского «Остановите нефтеразведку!»), Dernière Rénovation (в переводе с французского «Последнее обновление»).
Их участники проводили акции в Национальном музее Норвегии в Осло, Эльбской филармонии в Гамбурге, на крышах Бранденбургских ворот в Берлине и Пантеона в Париже, а также во многих других культурных институциях и памятных местах.