Департамент образования: в Москве не планируется вводить единую школьную форму

Заявления прозвучали в контексте обсуждения проблемы травли в российских школах. Замруководителя столичного Депобразования отметил: «Причин для буллинга, к сожалению, огромное количество. Но вопрос разницы доходов далеко не ведущий. И я бы не смотрел на вопрос принятия формы как [на способ] решения этого вопроса».