Департамент образования: в Москве не планируется вводить единую школьную форму

Власти Москвы не планируют вводить в школах единую форму для учеников, сообщил заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Антон Молев. Его цитирует ТАСС.
Молев добавил: «У школ есть право обозначить жесткие требования к внешнему виду учеников, либо выбрать определенную форму. И многие образовательные учреждения этим правом воспользовались, безусловно, после согласования со всем родительским советом».
Заявления прозвучали в контексте обсуждения проблемы травли в российских школах. Замруководителя столичного Депобразования отметил: «Причин для буллинга, к сожалению, огромное количество. Но вопрос разницы доходов далеко не ведущий. И я бы не смотрел на вопрос принятия формы как [на способ] решения этого вопроса».
При этом, по его мнению, школьная форма «помогает детям привыкнуть к порядку и дисциплине».
В середине ноября Министерство просвещения России внесло в Госдуму законопроект о создании единой школьной формы. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что намерен добиваться ее введения наряду с еще несколькими инициативами.