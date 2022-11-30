Экс-футболиста «Спартака» задержали в аэропорту Амстердама с 115 кг кокаина

В аэропорту Амстердама задержали бывшего футболиста московского «Спартака» и раменского «Сатурна» Душана Петковича за перевозку 115 килограмм кокаина. Об этом сообщает сербское издание Mondo.
Вместе с ним в ходе международной операции прокуратуры Сербии было арестовано еще семь подельников. Задержанные подозреваются в несанкционированном производстве и сбыте наркотиков.
По данным полиции, члены преступной группировки организовали вывоз огромной партии кокаина с территории Южной Америки в порт Роттердам. Затем ее перевезли на склад в бельгийский город Арлон, где она и была изъята.
Для перевозки наркотиков задержанные зарегистрировали компанию по перепродаже строительных материалов. Они покупали бетонные плиты у компании в Люксембурге, а затем заменяли их другими изделиями, изготовленными в ангаре в Арлоне. В них преступники прятали пакеты с кокаином.
Всего полиция обнаружила 22 бетонных плиты, в каждой из которых было три упаковки кокаина весом 1120 грамм каждая. Помимо этого, на месте было найдено еще 37 упаковок с наркотиком, а в ангаре — 103 пакета массой 115 килограмм.
Группировка планировала ввезти кокаин через судоходную компанию в немецкий город Трир, а затем на склад в Лондоне для дальнейшей реализации. Сейчас полиция разыскивает остальных участников преступной группировки в Люксембурге, Сербии и Нидерландах.