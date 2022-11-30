Экс-футболиста «Спартака» задержали в аэропорту Амстердама с 115 кг кокаина

Всего полиция обнаружила 22 бетонных плиты, в каждой из которых было три упаковки кокаина весом 1120 грамм каждая. Помимо этого, на месте было найдено еще 37 упаковок с наркотиком, а в ангаре — 103 пакета массой 115 килограмм.