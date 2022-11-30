Nas и 21 Savage выпустили трек «One Mic, One Gun»

Американские рэперы Nas (настоящее имя — Насир бин Олу Дара Джонс) и 21 Savage (Шайя Бин Абрахам-Джозеф) выпустили совместную композицию «One Mic, One Gun». Ее можно послушать здесь.
Контекст релиза следующий: в середине ноября Абрахам-Джозеф высказался о роли Джонса в современном хип-хопе — они принадлежат к разным поколениям музыкантов. Он заявил: «Что вы подразумеваете под словом „актуальный“? Мне не кажется, что Nas актуален. Мне кажется, у него преданная фанатская база. Он по-прежнему сочиняет хорошую музыку».
На фоне поднявшегося в сети недовольства он опубликовал дополнительное заявление: «Я никогда бы не смог неуважительно отозваться о Джонсе или любом другом легендарном музыканте из тех, что проторили для меня дорогу. Вы просто цепляетесь к чему-то и начинаете это раздувать».
Сам же Nas в аннотации к совместному треку сообщил: «Единственный способ для нас делать что‑либо — делать это с любовью, уважением и в ощущении единения. Это основополагающие принципы хип-хопа. Рад работать со своим младшим братом. Надеюсь, как можно больше музыкантов смогут превратить турбулентные моменты жизни в искусство — вот в чем вся суть».
За продакшен «One Mic, One Gun» отвечает Hit-Boy, давний соратник Джонса. Неизвестно, войдет ли композиция в полноформатный альбом кого‑либо из артистов.