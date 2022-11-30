Nas и 21 Savage выпустили трек «One Mic, One Gun»

Сам же Nas в аннотации к совместному треку сообщил: «Единственный способ для нас делать что‑либо — делать это с любовью, уважением и в ощущении единения. Это основополагающие принципы хип-хопа. Рад работать со своим младшим братом. Надеюсь, как можно больше музыкантов смогут превратить турбулентные моменты жизни в искусство — вот в чем вся суть».