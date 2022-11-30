Минфин предлагает установить минимальные розничные цены на весь алкоголь

На сегодняшний день в России установлена минимальная розничная цена на крепкие напитки (водку, виски, коньяк, ром и другие), а также на игристые вина и шампанское. «Известия» подчеркивают, что введение МРЦ на пиво обсуждается уже последние несколько лет, но в отрасли до сих пор не пришли к единой позиции.