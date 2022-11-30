Минфин предлагает установить минимальные розничные цены на весь алкоголь

В России могут установить минимальную розничную цену (МРЦ) на весь алкоголь, в том числе на тихие вина и пиво. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на замглавы ведомства Алексея Сазанова.
«Предлагаем расширить практику применения МРЦ, то есть дать правительству право устанавливать такой минимум на все виды алкогольной продукции, в том числе на тихие вина и пиво. А дальше в зависимости от ситуации правительство решит, как такое право должно быть реализовано», — рассказал он.
По данным издания, МРЦ на тихие вина может составить менее 239 рублей. В регионах средняя стоимость напитка составляет от 250 до 257 рублей.
На сегодняшний день в России установлена минимальная розничная цена на крепкие напитки (водку, виски, коньяк, ром и другие), а также на игристые вина и шампанское. «Известия» подчеркивают, что введение МРЦ на пиво обсуждается уже последние несколько лет, но в отрасли до сих пор не пришли к единой позиции.
В Минсельхозе заявили, вопрос об установлении МРЦ на тихие вина также неоднократно поднимался. В ведомстве заявили, что готовы рассмотреть его повторное, если инициативу проработает Федеральная саморегулируемая организация (ФСРО) виноградарей и виноделов России.
Впервые МРЦ на алкоголь появилась в 2009 году — ее установили на водку. В 2011 году минимальную цену ввели для коньяка, последним стало шампанское в 2016-м.