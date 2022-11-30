Ким Кардашьян и Канье Уэст достигли соглашения об условиях развода

По их информации, Уэст будет ежемесячно выплачивать Кардашьян по 200 тыс. долларов в качестве алиментов. Также экс-супруги остаются в режиме совместной опеки над четырьмя детьми — дочерьми Норт и Чикаго Уэст, сыновьями Сейнтом и Псалмом Уэст. За их охрану и образование родители будут платить поровну.