Ким Кардашьян и Канье Уэст достигли соглашения об условиях развода, пишут The Guardian, CNN и Rolling Stone со ссылкой на судебные документы и данные источников.
По их информации, Уэст будет ежемесячно выплачивать Кардашьян по 200 тыс. долларов в качестве алиментов. Также экс-супруги остаются в режиме совместной опеки над четырьмя детьми — дочерьми Норт и Чикаго Уэст, сыновьями Сейнтом и Псалмом Уэст. За их охрану и образование родители будут платить поровну.
Ссылаясь на данные суда, портал TMZ сообщает, что Канье решил передать Ким права собственности на свой дом в Калифорнии, который купил за 4,5 млн долларов, намереваясь чаще видеть детей.
Подробности того, как будет разделено общее имущество, не разглашаются. Согласно более ранней информации, бывшие супруги должны поделить его в соответствии с заключенным брачным договором.
Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом 19 февраля 2021 года после шести с половиной лет брака. Она сослалась на непримиримые разногласия с супругом.