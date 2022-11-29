В одном из регионов Германии объявили чрезвычайное финансовое положение из‑за энергокризиса

В одном из регионов Германии — федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия — объявили режим чрезвычайного финансового положения из‑за энергетического кризиса. Об этом сообщили WDR и Express.de.
Министр финансов региона Маркус Оптендренк заявил, что территория будет находиться в рецессии до 2023 года. Чтобы разрешить эту ситуацию, власти оформят кредит на сумму 5 млрд евро.
«Прекращение поставок российского газа, недавнее массовое повышение цен на газ и электроэнергию представляют собой значительное, иногда экзистенциальное бремя для населения и компаний в Германии», — указали в правительстве.
Режим ЧП в федеральной земле было необходимо объявить, чтобы этот кредит стал возможен. Ранее Северный Рейн-Вестфалия уже получили 3,5 млрд евро из госфонда для поддержки региона в пору пандемии.
Оптендренк предлагал потратить эти деньги на решение нынешних проблем с обеспечением энергией, однако аудиторы назвали его план «неконституционным» и обязали использовать деньги в соответствии с изначальными целями.
По словам министра, в ближашее время необходимо разработать незамедлительные и всеобъемлющие программы инвестиций. Они должны помочь поддержать в том числе производства региона, в частности — металлообработку и химпромышленность.