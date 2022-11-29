Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала в реанимацию

Белорусский оппозиционный политик Мария Колесникова попала в реанимационное отделение больницы. Об этом сообщил телегам-канал штаба экс-кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико.
28 ноября Колесникову госпитализировали в Гомеле. Что именно случилось с оппозиционеркой, не сообщается. Известно, что ее привезли в больницу с «хирургической паталогией» и прооперировали.
В данный момент Колесникова находится в стабильно тяжелом состоянии, у нее отмечаются улучшения. 30 ноября ее должны перевести в хирургическое отделение.
В больницу Колесникову привезли из колонии, где она отбывает 11-летний срок за попытку захвата власти — к нему оппозионерку приговорили в сентябре 2021 года.
«Ранее стало известно о том, что Маша — в штрафном изоляторе. Правда, не было информации о том, с какого числа и насколько ее туда поместили. В администрации колонии про госпитализацию ничего не сказали», — заявили в штабе Бабарико.