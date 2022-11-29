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Во Франции пройдет суд над режиссером Романом Полански. Его обвиняют в клевете
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:53

Режиссер Роман Полански предстанет перед судом во Франции в связи с обвинениями в клевете. Об этом сообщил телеканал BFM.

Слушание состоится 5 марта 2024 года в Париже. Истцом на заседании выступит британская актриса Шарлотта Льюис, которая ранее обвиняла Полански в сексуальном насилии. Кинематографист отрицал свою вину.

В интервью изданию Paris Match он заявил, что Льюис лжет об изнасиловании. Полански сделал ряд высказываний, которые ставят под сомнения ее слова. После этого женщина обратилась в суд с жалобой на режиссера и на само СМИ.

Директор Paris Match также станет ответчиком по делу. Полански пока никак не прокомментировал судебный процесс. Ранее кинематографиста не судили на территории Франции.

Против Романа Полански неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году его обвинили в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Чтобы смягчить приговор, режиссер согласился на признание вины, но когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем — во Францию. Позже о насилии заявляли и другие женщины. В 2021 году актриса Валентина Моннье рассказала, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера. Он это отрицает и продолжает снимать кино.

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Роман ПоланскиШарлотта ЛьюисВалентина Моннье
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