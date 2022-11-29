Большой Барьерный риф призвали включить в список наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой

В числе главных проблем, угрожающих комплексу коралловых рифов исследователи назвали изменение климата и загрязнение океана в результате земледелия и животноводства. Сжигание ископаемого топлива привело к росту температуры воды, а оно в свою очередь вызвало потерю кораллами красочных микроводорослей и как следствие — потерю цвета.
Такая ситуация фиксируется с 1998 года, отметили ученые. Они предложили ряд мер по сохранению экосистемы. В первую очередь правительству Австралии предлагается усилить борьбу с выбросами парниковых газов, вызывающими увеличение температуры на Земле.
ЮНЕСКО подготовит новый отчет о состоянии рифа, в котором будут учтены выводы миссии и ответы австралийского правительства. В документе дадут официальные рекомендации комитету всемирного наследия.
Большой Барьерный риф — крупнейший в мире коралловый риф и самый большой на планете природный объект, образованный живыми организмами. Находится в Тихом океане, насчитывает более 2900 отдельных коралловых рифов и 900 островов в Коралловом море.
В 1981 году был выбран ЮНЕСКО в качестве объекта Всемирного наследия. Площадь Большого Барьерного рифа превышает площадь, например, Великобритании.