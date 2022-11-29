Большой Барьерный риф призвали включить в список наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой

В числе главных проблем, угрожающих комплексу коралловых рифов исследователи назвали изменение климата и загрязнение океана в результате земледелия и животноводства. Сжигание ископаемого топлива привело к росту температуры воды, а оно в свою очередь вызвало потерю кораллами красочных микроводорослей и как следствие — потерю цвета.