Издание ссылается на Невадский университет в Лас-Вегасе, в котором Гильярд преподавал сценическое искусство, был профессором кафедры режиссуры кино и театра.
Ему было 66 лет, о причинах смерти не сообщается. По данным местных СМИ, актер в течение продолжительного времени боролся с тяжелым заболеванием. Деталей они не приводят.
Кларенс Гильярд-мл. родился в 1955 году. Наиболее известен по ролям в «Крутом Уокере» (Джеймс Джимми Триветт, напарник и друг Корделла Уокера, героя Чака Норриса в «Крутом Уокере»), первом «Крепком орешке» (компьютерный спец Тео) и «Лучшем стрелке» (лейтенант Маркус Уилльямс, также известный как Закат).