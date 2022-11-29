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Умер Кларенс Гильярд, сыгравший Джимми Триветта — напарника героя Чака Норриса в «Крутом Уокере»
Денис Ламехов
Сегодня в 21:38

Скончался американский актер Кларенс Гильярд, пишет Variety.

Издание ссылается на Невадский университет в Лас-Вегасе, в котором Гильярд преподавал сценическое искусство, был профессором кафедры режиссуры кино и театра.

Ему было 66 лет, о причинах смерти не сообщается. По данным местных СМИ, актер в течение продолжительного времени боролся с тяжелым заболеванием. Деталей они не приводят.

Кларенс Гильярд-мл. родился в 1955 году. Наиболее известен по ролям в «Крутом Уокере» (Джеймс Джимми Триветт, напарник и друг Корделла Уокера, героя Чака Норриса в «Крутом Уокере»), первом «Крепком орешке» (компьютерный спец Тео) и «Лучшем стрелке» (лейтенант Маркус Уилльямс, также известный как Закат).

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