Малави стала первой страной мира, где начали прививать младенцев от малярии

«В каждой из этих стран были привиты 360 тыс. детей. В результате вакцина, над созданием которой компания GlaxoSmithKline работала в течение последних 30 лет, получила одобрение со стороны ВОЗ как средство защиты детей от малярии», — заявили в ВОЗ.