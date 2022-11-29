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Малави стала первой страной мира, где начали прививать младенцев от малярии
Юлия Онодэра
Сегодня в 20:38

На юго-востоке Африке, в Малави, первыми в мире начали массово вакцинировать младенцев от малярии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ВОЗ в республике Ниму Кимамбо.

По ее словам, в стране используют вакцину RTS,S, которая в течение трех последних лет проходила клинические испытания. Помимо Малави, препарат проверяли в Гане и Кении.

«В каждой из этих стран были привиты 360 тыс. детей. В результате вакцина, над созданием которой компания GlaxoSmithKline работала в течение последних 30 лет, получила одобрение со стороны ВОЗ как средство защиты детей от малярии», — заявили в ВОЗ.

В ближайшие месяцы от малярии должны привить свыше 330 тыс. малавийских детей. Согласно результатам испытаний, это должно на 30% снизить для малышей в возрасте 5 до 17 месяцев риск инфицирования.

Малави — одна из стран с самыми высокими показателями заражения малярией. В 2020 году инфекция затронула более 4 млн жителей республики. Около 2500 детей младше пяти лет скончались вследствие малярии.

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ВОЗ
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