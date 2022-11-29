В конце текущей недели в Москву придут морозы до –20 градусов по Цельсию, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его цитирует агентство «Москва».
«Такая погода больше характерна для последней пятидневки января, она идет впереди своего климатического развития почти на два месяца», — добавил Вильфанд. Он пояснил, что похолодание связано с продлением действия антициклона и приходом холодного воздуха с восточной территории России.
«Эти два фактора приведут к тому, что в ночь на пятницу в Москве будет –12–14°C, а по области до –20°C. По-настоящему холодная погода, это уже сильные морозы. При этом дневные температуры будут –6–8°C, а по области до –11°C. Такая погода сохранится и в выходные, существенных изменений не будет», — добавил он.
Вместе с тем, по словам Вильфанда, несмотря на низкие температуры, небо будет облачным с частыми прояснениями. Он отметил: «Солнышко будет видно <…>, слабенький ветер и никаких осадков».