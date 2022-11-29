«Эти два фактора приведут к тому, что в ночь на пятницу в Москве будет –12–14°C, а по области до –20°C. По-настоящему холодная погода, это уже сильные морозы. При этом дневные температуры будут –6–8°C, а по области до –11°C. Такая погода сохранится и в выходные, существенных изменений не будет», — добавил он.