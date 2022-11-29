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Группа Грэма Коксона и Роуз Элинор Дугалл The Waeve выпустила клип «Kill Me Again»
Денис Ламехов
Сегодня в 19:21

The Waeve, проект гитариста брит-поп-группы Blur Грэма Коксона и экс-вокалистки The Pipettes Роуз Элинор Дугалл, выпустил четвертую в своей карьере песню «Kill Me Again». Ее можно послушать здесь.

В треке саксофонная партия Коксона наложена на размеренный электронный бит и дребезжащие синтезаторы. За вокал отвечают и сам он, и Дугалл — они обмениваются куплетами.

Дуэт отозвался о композиции в абстрактном ключе: «Мы исследуем состояние небытия, резкую смену ощущений в момент интенсивного наслаждения. Битву света, на который все больше влияют темные силы, за собственное существование во вселенной». The Waeve также представили клип на новый трек — c участниками группы в главных ролях.

«Kill Me Again» вместе с синглами «Drowning», «Something Pretty» и «Can I Call You» попадет на первую пластинку группы — ее заглавие будет повторять название коллектива. Альбом увидит свет 3 февраля 2023 года.

В ноябре стало известно, что группа Blur воссоединится. Однако на вопрос, ждать ли новых песен (их нет уже семь лет), участники группы пока отвечают уклончиво.

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