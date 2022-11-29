Группа Грэма Коксона и Роуз Элинор Дугалл The Waeve выпустила клип «Kill Me Again»

Дуэт отозвался о композиции в абстрактном ключе: «Мы исследуем состояние небытия, резкую смену ощущений в момент интенсивного наслаждения. Битву света, на который все больше влияют темные силы, за собственное существование во вселенной». The Waeve также представили клип на новый трек — c участниками группы в главных ролях.