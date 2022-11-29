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Вышел трейлер фильма «Когда ты закончишь спасать мир» с Джулианной Мур и Финном Вольфхардом
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:56

В сети появился трейлер фильма «Когда ты закончишь спасать мир» («When You Finish Saving the World»), в котором снялись Джулианна Мур («Большой Лебовски»), Финн Вольфхард («Очень странные дела») и Алиша Бо («13 причин почему»).

Картина выйдет на экраны 20 января. Она расскажет о сложных отношениях матери и ее сына-подростка. Согласно сюжету герои не могут найти общий язык и оттого пытаются найти родственные души вне семьи.

Эвелин встречает в приюте для женщин молодого парня, к которому привязывается, а ее сын Зигги влюбляется в одноклассницу — политическую активистку, в роли которой предстала Бо.

Режиссером ленты выступил актер Джесси Айзенберг, известный по фильмам «Социальная сеть» и «Светская жизнь». Для него «Когда ты закончишь спасать мир» станет полнометражным дебютом в качестве постановщика.

Айзенберг самостоятельно написал сценарий картины. На роли в свой фильм он пригласил Джея О.Сандерса, Билли Брика и Элеонору Хендрикс. Производством ленты занималась кинокомпания А24, продюсерами стали Али Хертинг, Дейв МакКэри и Эмма Стоун.

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Джесси АйзенбергЭлеонора ХендриксЭмма Стоун
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