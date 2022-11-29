В их составе — наггетсы, сырные снеки, бургеры, салат, морковные палочки и яблочные дольки, а также напиток на выбор. Вместо игрушек, которые прилагались к предшественнику «Кидс Комбо», набору «Хэппи мил» в «Макдоналдс», в новую версию войдут 14 книг издательства Clever. Они, как сообщили в компании, будут содержать с головоломки и лабиринты.