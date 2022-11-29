Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» начнет продавать детские наборы «Кидс Комбо», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу сети.
«С 12 декабря они будут доступны для заказа в точках сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске», — рассказали в компании. Продажу наборов в ресторанах по всей России она обещает организовать до конца грядущего января.
В их составе — наггетсы, сырные снеки, бургеры, салат, морковные палочки и яблочные дольки, а также напиток на выбор. Вместо игрушек, которые прилагались к предшественнику «Кидс Комбо», набору «Хэппи мил» в «Макдоналдс», в новую версию войдут 14 книг издательства Clever. Они, как сообщили в компании, будут содержать с головоломки и лабиринты.
О том, что в меню «Вкусно — и точка» появятся аналоги «Хэппи Мил», генеральный директор сети Олег Пароев сообщил в июле. Согласно его заявлению, заключать договоры на использование образов героев мультфильмов стало сложнее, так как такие картины, как правило, производились в «недружественных странах».