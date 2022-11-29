Петербургский «Бертгольд-центр» выставили на продажу на «Авито». Затем объявление сняли с публикации

Первые резиденты начали заселяться в «Бертгольд-центр» летом 2016-го. К осени он был заполнен примерно на треть, а к марту 2017 года — окончательно. В 2019-м кластер уже выставляли на продажу (собственник рассчитывал продать объект за 1 млрд рублей), осенью 2020-го «Фонтанка» писала, что он все еще продается. О завершении сделки не сообщалось.