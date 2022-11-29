Петербургский «Бертгольд-центр» выставили на продажу на «Авито». Затем объявление сняли с публикации

Креативный кластер «Бертгольд-центр» на Гражданской улице в Петербурге выставили на продажу за 1,3 млрд рублей. На объявление на «Авито» обратил внимание журнал «Собака». На момент выхода новости на странице объекта указан статус «снято с публикации».
В тексте объявления перечислены некоторые из 45 арендаторов кластера — это бар Laboratorio Distilita, центр фотографии «Фотодепартамент», коворкинг «Практик» и отель Gutenberg.
Дом, пространство которого сейчас занимает «Бертгольд-центр», был построен в 1901 году. В нем располагалась промышленная фирма «Г.Бертгольд. Словолитня и производство медных линеек». В советское время в здании находилась фабрика по выпуску картона, затем — конструкторское бюро теплофизического приборостроения. В начале 2018 года дом признали объектом культурного наследия регионального значения.
Первые резиденты начали заселяться в «Бертгольд-центр» летом 2016-го. К осени он был заполнен примерно на треть, а к марту 2017 года — окончательно. В 2019-м кластер уже выставляли на продажу (собственник рассчитывал продать объект за 1 млрд рублей), осенью 2020-го «Фонтанка» писала, что он все еще продается. О завершении сделки не сообщалось.