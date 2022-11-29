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В Петербурге пройдет гала-концерт фестиваля Jazz Across Borders
Виктория Шанина
Сегодня в 16:04

В концертно-спортивном комплексе «М-1 Арена» состоится гала-концерт шестого фестиваля Jazz Across Borders, который в этом году был посвящен столетию российского джаза. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

Впервые в гала-концерте примут участие сразу два оркестра — симфонический и джазовый. В программе как классические, так и джазовые произведения.

Вместе с саксофонистом Игорем Бутманом и Московским джазовым оркестром на сцену выйдут вокалистки Алина Енгибарян и Fantine. Премьерой вечера станет совместная программа пианиста Олега Аккуратова и симфонического оркестра «Северная симфония», главным дирижером которого станет Фабио Мастранджело.

«Сегодня в Московском джазовом оркестре играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. Более 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки», — говорится в пресс-релизе гала-концерта.

Гала-концерт фестиваля Jazz Across Borders состоится 18 декабря на площадке «М-1 Арена». Ищите билеты по ссылке.

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Игорь БутманФабио Мастранджело
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