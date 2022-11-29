В Петербурге пройдет гала-концерт фестиваля Jazz Across Borders

«Сегодня в Московском джазовом оркестре играют одни из лучших джазовых музыкантов страны. За годы существования коллектив зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. Более 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки», — говорится в пресс-релизе гала-концерта.